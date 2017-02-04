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Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Kültür Bakanı ve Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'ın annesi Firdevs Karakaş, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Kültür Bakanı ve Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'ın annesi Firdevs Karakaş, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece hayata gözlerini yuman 81 yaşındaki Firdevs Karakaş, Çanakkale merkeze bağlı Çıplakköy'de toprağa verildi. Çıplakköy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Ercan Karakaş'ın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Firdevs Karakaş, namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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