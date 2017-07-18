Eski Bakan Murat Başesgioğlu, Sfc’yi Ziyaret Etti

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, SFC Entegre Orman Ürünleri fabrikasını ziyaret etti.

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, SFC Entegre Orman Ürünleri fabrikasını ziyaret etti.

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret etti. Genel Müdür Hasan Ceritoğlu, Kastamonu Fabrikası Müdürü Bilal Karakaya, Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ve Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemekoğlu ile birlikte fabrika hakkında bilgiler alan Başesgioğlu, fabrika çalışanları ile yemekte aynı karavanda yemek yiyerek kısa süreli sohbet etti. SFC Entegre Orman Ürünleri'nin ve sanayi kuruluşlarının Kastamonu için önemine dikkat çeken Başesgioğlu, fabrika yetkililerine çalışmalarında başarı diledi. Genel Müdür Ceritoğlu da, nezaket ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Başesgioğlu'na teşekkür etti.