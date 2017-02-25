Eski Bakan Ramazanoğlu, Kocaeli’de 28 Şubat’ı Anlattı

Kocaeli'de düzenlenen "Hanımlar Gözünden 28 Şubat" konulu konferansta yaşadıklarını anlatan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Milletvekili...

Kocaeli'de düzenlenen "Hanımlar Gözünden 28 Şubat" konulu konferansta yaşadıklarını anlatan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu, hayatındaki ilk darbeye bebekliğinde tanık olduğunu söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Temsilciliği ve İzmit Belediyesi "Enderun Sohbetleri" programı kapsamında düzenlenen "Hanımlar gözünden 28 Şubat" konulu konferans, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 28 Şubat sürecinin anlatılacağı konferansa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, Nuray Canan Bezirgan ve çok sayıda öğrenci dinleyici olarak katıldı.

Programda konuşmacı olarak sahnede darbe süreçlerinde yaşadıklarını anlatan Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, hayatındaki ilk darbeyi bebeklik çağlarında yaşadığını ifade etti. Daha bebeklik yıllarında 27 Mayıs 1960 darbesine tanık olduğunu söyleyen Ramazanoğlu, "O gece kapımızı çalan askerler, ilk önce evdeki erkekleri yani babam, amcam ve dedemi o anda tutukluyorlar. Öyle bir arama yapıyorlar ki ev talan edilircesine. Ben henüz birkaç aylık bebek olarak hemen annem beni kenardaki bir minderin üzerine koyuyor. Bir asker benim üzerime yattığım yer minderini silahın dipçiği ile altında bir şey aramak üzere kaldırdığı zaman ben yuvarlanıyorum. Rahmetli babanem hemen beni kucağına alıyor ve askere "Yapma evladım sen de ana kuzususun" diyor. Asker babanemin gözlerine bakamıyor" dedi.

28 Şubat 1997 postmodern darbesinde de öğrencilik yıllarında yaşadığı zorluklardan bahseden Ramazanoğlu, "Yıl 1980, bu kardeşiniz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlamış bir öğrenciydi. Tüm Ankara'nın sokakları sağ-sol diye ikiye ayrılmıştı. Bir gün üniversitede ders sırasında sınıfa polis geldi, "Sağcılar şu kapıdan solcular diğer kapıdan çıksın" dediler. Ben Anadolu'dan gelmişim. Derdi doktor olmak isteyen idealist bir öğrenciydim. Orda polise gittim ve sağcı yada solcu olmadığımı ne yapacağımı bilemediğimi söyledim. O da bana "kararını ve bir guruba katıl yoksa birtaraf olan bertaraf olur" dedi. Ne olduğunu aradan birkaç gün geçip arkadaşlarımız öbek öbek Mamak Cezaevine götürülünce anladık" diye konuştu.

Başörtüsü ile ilgili inanılmaz şeyler yaşadıklarını da belirten Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu, "Daha sonra doktor olarak göreve başladığımda hep bir korku yürek çarpıntısı ile çalıştım. Her zaman yüreğim ağzımda, birisi benim hakkımda bir soruşturma açacak birisi bir yerden bir şey söyleyecek diye hep bir kuş tedirginliğindeydim. 28 Şubat sürecinde Haydarpaşa Numune Hastanesinde uzman doktor olarak çalışıyordum. Benle birlikte 30 kadın başörtülü olmuştuk. hemşire arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 150 arkadaşımız vardı. 28 Şubat gecesinden sonra başhekimimiz değişti. Ve sonraki gün beni savunmamı vermem için çağırdılar. "Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranıyorsunuz" yani başörtüsüyle çalışıyorsunuz dediler. Başhekim beyin odasından çıktım oturdum bir şeyler yazdım götürdüm. Başhekim bey şöyle baktı "Bu kadar acele etmene gerek yok" çünkü yazdığım şey istifamdı. "Git düşün, eşinle konuş, ailenle konuş. 17 yıllık doktorsun. Sosyal hakların, yeşil pasaport hakkın var. Hepsini kaybedeceksin, her şeyini kaybedeceksin" dedi. Hiç tereddüt etmeden "Bunun kararını ben veriyorum. Tüm haklarımı size bırakıp başörtümü alıp çıkıyorum" dedim" diye konuştu.

Ramazanoğlu'nun büyük alkış alan 28 Şubat anılarının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek ve Nuray Canan Bezirgan da yaşadıkları anıları dinleyiciler ile paylaştılar. Anlatımlar ardından konuşmacıların öğrencilerin sorularını yanıtlaması sonrasında program sona erdi.