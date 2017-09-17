Eski Başbakan Davutoğlu, Akhisar’da Ahmet Er’in Kabrini Ziyaret Etti

Manisa Türkmen Derneği'nin 1. Bağ Bozma ve Yörük Kültür Şöleni'ne katılan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, ardından Akhisar'ın...

Manisa Türkmen Derneği'nin 1. Bağ Bozma ve Yörük Kültür Şöleni'ne katılan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, ardından Akhisar'ın Sünnetçiler Mahallesi'nde 29 Mayıs 2016 tarihinde hayatını kaybeden, 27 Mayıs 1960 ihtilalinin Milli Birlik Komitesi Üyesi Ahmet Er'i kabri başında ziyaret etti. Sünnetçiler Mahallesi mezarlığında dua eden Davutoğlu daha sonra eşi, çocukları ve kardeşlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Davutoğlu'na Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Doç. Dr. Selçuk Özdağ ve Murat Baybatur, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Belediye Başkanı Salih Hızlı, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit eşlik etti.

Sünnetçiler Mahallesi'nde ikamet eden oğulları Bahadır, Baybars ve anneleri Melahat Er taziyeleri kabul etti. Ziyaret sonunda Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit günün anısına çini eseri takdim etti. Davutoğlu daha sonra İzmir'e hareket etti.