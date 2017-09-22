Eski Başbakan Davutoğlu Tokat'ta

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde söz verdiği Tokat'ta geldi

Başbakanlığı döneminde verdiği Tokat'ı ziyaret etme sözünü gerçekleştirmek üzere eşi ve eşinin babası ile Ankara'dan karayoluyla Tokat'a gelen Davutoğlu ilk ziyaretini Tokat Valiliğine yaptı. Valilik önünde Tokat Valisi Ömer Toraman ve bürokratlar tarafından karşılanan Davutoğlu'na; AK Parti Tokat Milletvekilleri Prof. Dr. Coşkun Çakır ve Prof. Dr. Celil Göçer de eşlik etti.

Valilik anı defterinin imzalanmasının ardından Valilik makamına geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Eski Başbakan Davutoğlu, kendisini dışarıda bekleyen gazetecilerin Tokat'a gelme sebebi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacağına dair söylentilere ilgili sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Tokat'a gelme sebebinin Tokat'ta Başbakan iken gerçekleştirdiği mitingde verdiği söz olduğunu söyledi. Eşi Sare Davutoğlu'nun babaannesinin köyü olan Necip köyünü, eşi ve eşinin babası ile birlikte ziyaret edeceklerini açıkladı.