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Eski Başbakan Davutoğlu’na Eşinin Köyünde Yoğun İlgi

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Eski Başbakan Davutoğlu’na Eşinin Köyünde Yoğun İlgi
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta eşi Sare Davutoğlu'nun dedesinin köyünde yoğun ilgi ile karşılandı.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta eşi Sare Davutoğlu'nun dedesinin köyünde yoğun ilgi ile karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Tokat'ın tarihi mekanlarından Sulu Sokak Çarşısı'nda bulunan tarihi eserler ve camileri gezdi. Deveciler Hanında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvar öğrencilerinin müzik çalışmalarını yerinde gören Davuoğlu'na öğrenciler "Hey On beşli" ağıdını seslendirdi. Daha sonra eşi Sare Davuoğlu'nun dedesinin Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyündeki akrabalarını ziyaret eden Davutoğlu, yoğun ilgi ile karşılandı. Çocuklara harçlık veren Davutoğlu, bir süre akrabalarının evinde yakınları ile sohbet etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında Davutoğlu, köy halkı ve yakınları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sare Davutoğlu,"Küçüklüğümüzden beri dedemizin Tokat'tan Afyon'a geldiğini duyarak büyüdük. Bugün burada akrabalarımızla görüşmüş olmaktan ve Tokat'ın eski üzümlerinin yaşatılacağı bağ bozumuna gelmekten çok mutluyuz. Köydeki akrabalarımızla da görüşmekten mutlu olduk. Çoğu ile ilk kez görüştük" dedi.

Davutoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin her köyü güzel. Her yerde böyle muhabbet gördük hamdolsun. Ama tabi buranın bir özelliği var Sare hanımın dedesinin köyü. Şeyh Veli efendi çok maruf bir ilim adamı. Buradan 120-130 yıl önce Afyon'a İrşad için gider ve orada Sare hanımın babaannesi doğar. O zamandan beri duyardık Tokat'ta ki köklerini. Fakat daha sonra Necip köyünden Sare hanıma bir mektup geldi o mektupla birlikte tekrar köyle olan ilişkileri kurdular. Bugün burada da hiç unutulmaz hatıralar yaşadık. 100 yıl öncesinden bir hasretin bir hasretin olduğunu gördük. Aile geçmişleri konuşuldu tekrar tekrar tanışıldı. Köyde Veli efendinin adına 2 bin dönümlük bir alanda 400 bin asma fidanı dikilmişti. Bu vesile ile onlarında üzümlerini tatmış olduk" diye konuştu.

Davutoğlu'na köy ziyaretlerinde AK Parti Tokat Milletvekilleri Prof. Dr. Coşkun Çakır ve Prof. Dr. Celil Göçer de eşlik etti.

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