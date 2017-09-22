Eski Başbakan Davutoğlu’nun Tokat Temasları

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Tokat İl Başkanlığı ve Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Tokat İl Başkanlığı ve Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Tokat gün boyu bir dizi temasta bulundu. Akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanı Metin Polat'ı makamında ziyaret eden Davutoğlu, beraberindekilerle parti binasından yürüyerek Tokat Belediye'ne geçti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ziyarette devam eden projelerle ilgili Davutoğlu'na bilgi verdi. Açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Tokatlıların kendilerini bağrına bastığını kaydetti. Mitingde verdikleri sözü yerine getirerek Tokat'ta temaslarda bulunduklarını ifade eden Davutoğlu, "Bu millete hizmet etmek büyük bir şeref. Bu milletin şehirlerine hizmet etmek ise onun için ayrıcalıklı bir yere sahip. Siz böyle ayrıcalıklı bir konumun en ayrıcalıklı şehirlerinden birindesiniz belediye başkanı olarak" dedi.

Ziyaretin ardından onuruna akşam yemeği verilen Davutoğlu, kentten karayolu ile Ankara'ya hareket etti.