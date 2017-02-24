Eski Başbakan Yardımcılarından Chp’li Karayalçın: "Partili Devlet Başkanı İstemiyoruz"

Başbakan eski yardımcılarından CHP'li Murat Karayalçın, Hatay'ın Belen ilçesinde CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından "'Memleket için "Hayır'" paneline...

Başbakan eski yardımcılarından CHP'li Murat Karayalçın, Hatay'ın Belen ilçesinde CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından "'Memleket için "Hayır'" paneline katıldı.

Anayasa metninin, bir yurttaşın yaşamının en önemli bir siyasi belgesi olduğunu ifade eden Karayalçın, "Partimiz, inancımız ne olursa olsun, yurttaş olarak, anayasada haklarımız, özgürlüklerimiz yer almakta, işte bunu oylayacağız. Acaba AKP'ye destek veren Sayın Bahçeli ve arkadaşları bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar. Ne olacak anayasa değişikliği ile neyi öngörüyorlar. Neyi projelendiriyorlar. Her girişimin bir nedeni bulunmalı. Niye geldi bu önümüze. Bu paketi, hangi gerekçe ile anayasayı değiştirmek istiyorlar" dedi.

"Hükümet 15 yıldır iktidarda, hangi çift başlılığı yaşadı" diyerek eleştiride bulunan Karayalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin, sistemin işleyişinin daha hızlı olacağını, bu anayasa değişikliği olursa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha hızlı işler. Devlet yönetimindeki çift başlılık ortadan kalkacak. Bunları gerekçe olarak seslendirdiler. Peki soruyorum 15 yıldır iktidardasınız hangi çift başlılığı yaşadığınız. TBMM'de çoğunluğa sahipsiniz. Tek başına hükümet var. Çok partili sisteme geçtiğimiz günden bu yana Türkiye'nin en uzun süre hükümeti nasıl hızlı çalışamadınız. Hızlı çalışamadınız da bunun sorumlusu sistem midir, yoksa siz misiniz? Bunun kabul edilebilir bir gerekçe olmadığı anlaşıldı. 2001 yılında yaşanan anayasa kitapçığı olayı sistemin gereği değil kişisel tercihlerden kaynaklanan bir davranış olabilir. Bunu çift başlılık gerekçisi olarak kullanmazsınız. 15 yıllık iktidarınızda sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimiz bir çift başlılık mı yaşadınız. Bu da bir gerekçe olarak kabul edilemez.

Bu anayasa değişikliği ile akılları sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden gidenleri silmeye çalışmalarıdır. Buna asla izin vermeyeceğiz. AKP'lisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, benim memleketim, bizim memleketimiz. Bizi silemezsiniz hiç heveslenmeyin. O yüzden "Hayır" vereceğiz.

Partili Cumhurbaşkanlığı bize gitmez. Bizim yapımıza uymaz. Hem Devlet Başkanı, hem de parti genel başkanı olmaz. Parti genel başkanı TSK'nın başkomutanı böyle bir şey olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Sadece Sayın Erdoğan için söylemiyorum, Sayın Kılıçdaroğlu da olsa olmaz. Ona da karşıyız" dedi.

Gerçekleştirilen panele eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Birol Ertem, Serkan Topal, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, CHP Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel, CHP İskenderun İlçe Yusuf Mansuroğlu ve partililer katıldı.