Eski Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski AK Parti Ünye İlçe Başkanı ve iş adamı Adem Çalık, 3 aydır tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bu...

Eski AK Parti Ünye İlçe Başkanı ve iş adamı Adem Çalık, 3 aydır tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 2014 yılında AK Parti İlçe Başkanlığı görevi yapan Âdem Çalık için, bugün parti binası önünde tören düzenlendi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Adem Çalık'la bir dönem beraber siyasette yer alan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Böylesine üzücü bir olayda konuşmak hiç kolay değil. Değerli kardeşimiz Âdem Çalık'ın 3 ay gibi kısa bir sürede hayatını kaybetmiş olmasını bizler için çok acı oldu. Kardeşim ve dava arkadaşım olan Âdem Çalık kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, böyle ani ve genç bir ölümün kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Âdem Çalık çevresinde sevilen iyi bir iş adamıydı. İyi bir dostumuz ve kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü hepimiz yaşıyoruz. Buradan ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Âdem Çalık'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının sonra Bayramca Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye ayrıca Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi temsilciler ve vatandaşlar katıldı.