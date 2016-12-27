  • BIST 76.699
  • Altın 128,963
  • Dolar 3,5257
  • Euro 3,6884
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?

»
ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
Şehrin tek ve en güçlü markası olan Samsunspor’a kim ne kadar destek verdi. Siyasiler, şehri yönetenler, iş dünyası konu Samsunspor olduğunda ne yaptı?

UYANIK'TAN SONRA BOŞLUĞA DÜŞTÜK
Samsunspor, İsmail Uyanık’ın görevi bırakmasının ardından adeta bir boşluğa düştü. Her sezon yeni bir başkan ile yönetildi. Olağan kongrelerin yerini her sezon sonu olağanüstü kongreler aldı. İki dönem üst üste başkanlık yapan neredeyse yok gibi. Yönetimsel anlamda bir istikrara kavuşamayan Kırmızı-Beyazlı kulüp, siyasilerin, şehri yönetenlerin, işadamlarının, adını bile anmak istemedikleri, bir duruma getirildi.

AK Parti iktidarları döneminde siyaseten çok güçlü bir konumda yer alan Samsun’un en önemli ve tek markası olan Samsunspor’a hep göstermelik destekler verildi. Bir çok Anadolu kulübü kentlerindeki siyasiler tarafından ihya edilirken, kepçe ile yardımlar alırken, Samsunspor hep kaşıkla katkı gördü.

ATATÜRK ARMASI BULUNAN TEK TAKIM
Bir çok spor tesisi yapılarak, ‘Spor Kenti Samsun’ sloganlarının atıldığı, göğsünde tek Atatürk arması bulunan Samsunspor’un zor günler yaşaması, kimin arzuladığı ve istediği bir durum. Samsunspor üzerinde söz hakkı olan, gelmiş geçmiş tüm başkan ve yönetim kurulu ile kentin ileri gelenleri, siyasileri, işadamları, belediye başkanları konu Samsunspor olduğunda bugüne kadar ne kadar destek verdi. Bu konuyu Hedef Halk Gazetesi olarak masaya yatırıyoruz. Kalıcı çözümler yerine hep günü kurtarmaya yönelik hamlelerin yapıldığı Samsunspor için kim ne yaptı, kim elini taşın altına soktu…? 

Haber Yorum - Davut AKTAŞ

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BİLGİCİ: 'SKORA BAKMIYORUZ’27 Aralık 2016 Salı 18:08
  • TAHTA AÇILACAK MI?26 Aralık 2016 Pazartesi 18:33
  • İKİNCİ DEVRE DAHA ZOR OLACAK26 Aralık 2016 Pazartesi 18:29
  • BEŞ YILIN EN KÖTÜ SEZONU26 Aralık 2016 Pazartesi 18:28
  • AZERİ GOLCÜ SAMSUNSPOR YOLUNDA26 Aralık 2016 Pazartesi 18:27
  • Bin 467 veliye 'iletişim eğitimi'26 Aralık 2016 Pazartesi 18:26
  • 'SONUNA KADAR TAKIMDAYIM'26 Aralık 2016 Pazartesi 18:24
  • TARAFTARLARDAN TAM DESTEK26 Aralık 2016 Pazartesi 18:20
  • İLK SINAV BAŞARILI26 Aralık 2016 Pazartesi 17:47
  • SAMSUN TOHM'DA TOPLANDILAR25 Aralık 2016 Pazar 20:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti