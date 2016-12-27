ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?

Şehrin tek ve en güçlü markası olan Samsunspor’a kim ne kadar destek verdi. Siyasiler, şehri yönetenler, iş dünyası konu Samsunspor olduğunda ne yaptı?

UYANIK'TAN SONRA BOŞLUĞA DÜŞTÜK

Samsunspor, İsmail Uyanık’ın görevi bırakmasının ardından adeta bir boşluğa düştü. Her sezon yeni bir başkan ile yönetildi. Olağan kongrelerin yerini her sezon sonu olağanüstü kongreler aldı. İki dönem üst üste başkanlık yapan neredeyse yok gibi. Yönetimsel anlamda bir istikrara kavuşamayan Kırmızı-Beyazlı kulüp, siyasilerin, şehri yönetenlerin, işadamlarının, adını bile anmak istemedikleri, bir duruma getirildi.

AK Parti iktidarları döneminde siyaseten çok güçlü bir konumda yer alan Samsun’un en önemli ve tek markası olan Samsunspor’a hep göstermelik destekler verildi. Bir çok Anadolu kulübü kentlerindeki siyasiler tarafından ihya edilirken, kepçe ile yardımlar alırken, Samsunspor hep kaşıkla katkı gördü.

ATATÜRK ARMASI BULUNAN TEK TAKIM

Bir çok spor tesisi yapılarak, ‘Spor Kenti Samsun’ sloganlarının atıldığı, göğsünde tek Atatürk arması bulunan Samsunspor’un zor günler yaşaması, kimin arzuladığı ve istediği bir durum. Samsunspor üzerinde söz hakkı olan, gelmiş geçmiş tüm başkan ve yönetim kurulu ile kentin ileri gelenleri, siyasileri, işadamları, belediye başkanları konu Samsunspor olduğunda bugüne kadar ne kadar destek verdi. Bu konuyu Hedef Halk Gazetesi olarak masaya yatırıyoruz. Kalıcı çözümler yerine hep günü kurtarmaya yönelik hamlelerin yapıldığı Samsunspor için kim ne yaptı, kim elini taşın altına soktu…?

Haber Yorum - Davut AKTAŞ