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Eski Belediye Başkan Yardımcısı Bıçakçı Taziyeleri Kabul Ediyor

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Eski Belediye Başkan Yardımcısı Bıçakçı Taziyeleri Kabul Ediyor
Eski Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve eski Kırşehirspor başkanlarından Berat Bıçakçı'ya annesi Fati Bıçakçı'nın vefatının ardından taziye...

Eski Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve eski Kırşehirspor başkanlarından Berat Bıçakçı'ya annesi Fati Bıçakçı'nın vefatının ardından taziye ziyaretleri sürüyor.

AK Parti'deki koordine görevine dönen Berat Bıçakçı, parti binasında da gelen taziyeleri alıyor. Annesi Fati Bıçakçı'nın vefatı sonrası kendisini yalnız bırakmayan Kırşehir Valisi Necati Şentürk başta olmak üzere İl Başkanı Muzaffer Aslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Polis Okulu Müdürü Kasım Varol, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, eski Milletvekili Abdullah Çalışkan ve eski Belediye Başkanı Halim Çakır ile daire müdürlerine, STK temsilcilerine ve siyasi partilerin il başkanları, Belediye Meclis üyeleri ile dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirten Bıçakçı'nın annesi merhume Fati Bıçakçı solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

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