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Eski Belediye Başkanından Fotoğraf Sergisi

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Eski Belediye Başkanından Fotoğraf Sergisi
Denizli eski belediye başkanlarından Ziya Tıkıroğlu'nun meslekteki 60'ıncı yılı onuruna açtığı resim ve fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Denizli eski belediye başkanlarından Ziya Tıkıroğlu'nun meslekteki 60'ıncı yılı onuruna açtığı resim ve fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Denizli'de 1984 - 1989 yılları arasında görev yapan Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu, meslekteki 60'ıncı yılı onuruna resim ve fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odasının işbirliği ile Büyükşehir Turan Bahadır Sergi Salonunda düzenlenen serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, geçmiş dönem belediye başkanlarından Hasan Gönüllü, Ali Marım ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi dolayısıyla duyduğu heyecanı anlatan Tıkıroğlu, "Sergi cesaretim yoktu. Kitap oluşturmaya çalıştım ve 6 kitabım neşredildi. 7'ncisine geçmeden önce böyle bir kitap daha yapalım diye Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan Bey'e danışma ihtiyacı duydum. O da "Resmileri bir de sergilemek şartıyla yapalım" dedi. Oradan aldığım cesaret ile bu sergiyi hazırladık. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çok değerli belediye başkanım, mimarlıkta 60'ncı yılını kutluyor. Allah kendisine uzun ömürler versin; 70'nci ve 80'nci yıllarda da buluşalım. Tabi mimarlık bir sanattır. Onun için kendisi, mesleği ile ilgili birçok vasfı taşıyarak Denizlimize hizmet etmiş bir belediye başkanımız. Bu duygularla Denizlimize hizmet eden, her yerinde izler bırakmış başkanlarımız var. Bizler de izler bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Önemli olan geride eser ve iz bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır, gönüller yapmaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan, Ziya Tıkıroğlu ve beraberindekiler serginin kurdelesini keserek eserleri inceledi. 3'ü karakalem, 43'ü yağlıboya olmak üzere toplam 46 resim ve 14 fotoğraftan oluşan sergi 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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