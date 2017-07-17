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Eski Bürokratın İlk Kitabı Çıktı

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Eski Bürokratın İlk Kitabı Çıktı
Eski Ak Parti Gaziantep Milletvekili adayı ve bürokrat Muhammed Hakan Tanrıöver'in ilk kitabı çıktı.

Eski Ak Parti Gaziantep Milletvekili adayı ve bürokrat Muhammed Hakan Tanrıöver'in ilk kitabı çıktı. Tanrıöver, "Kültürel miras çok önemli" dedi.

Eski bürokrat Tanrıöver'in "Kültür İçin Memleketim İçin" adlı ilk kitabında, başta Gaziantep olmak üzere Halep, Malatya, Sinop, İstanbul, Konya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Ankara gibi kentlerin kültürel miras değerleri yer alıyor. Uzun yıllar bürokraside yer alan ve siyasetle iç içe bir aileden gelen Muhammed Hakan Tanrıöver, tarihi ve kültürel değerlerin bir toplumun mayasını oluşturduğuna dikkat çekti. Tanrıöver, "Kültür İçin Memleketim İçin" adlı ilk kitabında bu konuya yer verdiğini ifade ederek, kültürel mirasla kalkınma arasında da doğrudan bir ilişki olduğunu kaydetti.

Gaziantep kültürde ilk 5'te

Tanrıöver, kültürün sanayi ve ticaretle doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'te ikinci nesil üçüncü nesil sanayicilerimiz var. Bunlar ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, kimin oğlu olurlarsa olsunlar hepsi gittiler, dükkanlarında işlerinin başında tıpkı bir çırak gibi çalıştılar ve işte bu bir iş kültürü, hayat kültürü. Buda bu şehrin öğrettiği kültürlerden bir tanesi. Türkiye genelinde Gaziantep kültür alanında ilk 5'te. Gastronomide UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmemiz önemli bir kültür altyapısının sonucudur" dedi.

Tanrıöver, yüz binlerce Suriyeliyi konuk eden Gaziantep örneğine değinerek, "Bu şehir, bu kadar Suriyeliyi, bu kadar bağrına basıyorsa bu kültürün getirdiği öğretilerden ortaya çıkan bir sinerjidir. Bu nedenle kültürel miras çok önemlidir. Dolayısıyla biz bu memleketin en önemli meselesinin kültür olduğunu iddia ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kültürel miras ekonomiyi de besler"

Kitabında Gaziantep, Halep, Malatya, Sinop, İstanbul, Konya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Ankara gibi kentlerin kültürel miras değerlerini vurguladığını kaydeden Tanrıöver, kültürün ekonomiyi de beslediğini ifade ederek, "Kitabımda, "Kültürel Miras Aracılığıyla Kalkınma', "Mahallelilerin Kalkınmadaki Rolü', "Turistler İçin Değil, Halk İçin" gibi konuların önemini vurgulamaya çalıştım. Bizim yapmamız gereken kültürel miras aracılığıyla kalkınmaya önem vermek. Bu bize ticarette dürüstlüğü de getirecek, bu bize gelenek oluşturacak, bu diğer coğrafyalarla münasebetlerimizi geliştirecek" şeklinde konuştu.

9 Şubat 1980 Gaziantep, Şahinbey doğumlu olan Muhammed Hakan Tanrıöver, Lisans eğitimini Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Müzecilik ve Tasarım bölümünde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda AB Kültür Müzakereleri Kültürel İrtibat Noktası Yöneticisi ve Şehir-İnsan Projesi Koordinatörü olarak çalıştı. Gaziantep Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurulması ve gerçekleştirmiş olduğu diğer çalışmalardan ötürü, Türkiye'nin Avrupa Kültür Mirası'na yaptığı katkılar için, 2012 yılında Europa Nostra tarafından Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Eski Bürokratın İlk Kitabı Çıktı

Eski Bürokratın İlk Kitabı Çıktı

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