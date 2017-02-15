Eski Dbp İl Başkanının Yargılanmasına Başlandı

Eski DBP Elazığ İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç'un terör soruşturması çerçevesinde yargılanmasına başlandı.

Eski DBP Elazığ İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç'un terör soruşturması çerçevesinde yargılanmasına başlandı.

Elazığ'da 2 Kasım 2016'da terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, hakkında dava açılan eski DBP İl Başkanı Mehmet Nafiz Koç ile partinin 4 yönetim kurulu üyesinin yargılanmasına başlandı. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Nafiz Koç, Zehra Konar, Şaban Bal, Nihat Çelebi, Ali Haydar Avcı ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, Koç'a, 27 Mart 2016'da yapılan DBP Olağan İl Kongresinde, Abdullah Öcalan ve PKK posterlerinin salona kimler tarafından asıldığını ve evinde yapılan aramada ele geçirilen ve KCK'nın uzlaşma komisyonu olduğu iddia edilen isim listesini sordu.

Suçlamaları kabul etmeyen Koç, "İl Kongresinde ben sadece başkanlığa adaydım. Tertip komitesinde değildim. Kongre kararı alınmasında da ben yoktum. O zamanlar sadece partide üyeliğim vardı. Kongre kararının hazırlanmasında ben bulunmadığım için posterleri kimin astığını bilmiyorum" dedi.

Koç, evinde yapılan aramada ele geçirilen ve KCK'nın uzlaşma komisyonu olduğu iddia edilen isim listesinin de partide görev yapanların isim listesi olduğunu savunurken, ifade veren diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Savcı, mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini istemesi istedi.

Mahkeme heyeti Koç ve Bal'ın tutukluluk halinin devamına, Konar, Çelebi ve Avcı'nın da tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.