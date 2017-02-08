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Eski Eşine Kızıp Evi Yakmaya Kalktı

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Eski Eşine Kızıp Evi Yakmaya Kalktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski eşinin evine gelen şahıs, çocukları evde bulunduğu sırada elindeki benzin bidonu ile evi yakmaya kalktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski eşinin evine gelen şahıs, çocukları evde bulunduğu sırada elindeki benzin bidonu ile evi yakmaya kalktı. Eski koca polisin çabaları sonucu ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi.

Olay, Kepez Mahallesi Güvenevler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Aslıhan D.'den (35) 7 yıl önce boşanan ve geçtiğimiz yıl "tehdit" suçlaması ile uzaklaştırma cezası alan Ümit A. (35), akşam saatlerinde eski eşinin evine geldi. İddiaya göre çocuklarını ikna edip kapıyı açtıran Ümit A., eve girdiğinde eski eşini arayıp elinde bir bidon benzin olduğunu ve evi yakacağını söyledi. Durumu polise bildiren Aslıhan D. yardım istedi. Çok sayıda polis gözü yaşlı kadının üç çocuğu ile birlikte yaşadığı evin önüne gelerek beklemeye başladı. Polislerin geldiğini görünce balkona çıkan Ümit A., eski eşi için her şeyi yaptığını ancak elinde avucunda hiçbir şey kalmadığını söyledi. Ümit A. balkondan bağırarak, "Beni Hakkâri'ye sorun, ben dediğimi yaparım, anladın mı? Elli sefer açıkladım. Benim orada bir dosyam var. Beni anlamıyorsunuz. Geldim ben, elli sefer yalvardım herkese. Ben bir şey yapmadım, niye uğraşıyorsun benle? Karakola niye çağırıyorsun beni? Sen öyle böylesin. Toplasınlar ne kadar ekip varsa" dedi.

Ümit A., polisin teke tek görüşme teklifi üzerine, "Tek gelsen ne olur, çift gelsen ne olur? Ben hiçbir şey yapmadım. Beni bu hale bu soktu. Buna benim yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Daha ne istiyor benden ya? Sıfırı tükettim, altımdaki arabaya kadar yedin daha ne istiyorsun?" diye yanıt verdi. Bu sırada itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpleri ile dairenin kapısında beklerken, itfaiye aracı ile ambulansta hazır bekletildi.

Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu Ümit A.'yı ikna etmeyi başararak eve girip elindeki benzin bidonunu aldı. Ümit A. sakinleştirildikten sonra polis ekipleri tarafından önce hastaneye sağlık kontrolüne, ardından ifadesi için karakola götürüldü. Kızgın adamın eşi ve çocukları da bir süre sonra evden çıkararak ifadeleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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