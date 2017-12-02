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Eski Eşini Ve Kızını Öldüren Baba Tutuklandı

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Eski Eşini Ve Kızını Öldüren Baba Tutuklandı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde eski eşini ve 11 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde eski eşini ve 11 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün akşam saatlerinde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana geldi. Güngör K. (65) eski eşi Gülay G., oğlu Barboros K. (16) ve Kızı Betül K. (11) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Güngör K., kızı Betül K., oğlu Barboros K. ve eski eşi Gülay G.'yi silahla vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan anne Gülay G. ve kızı Betül K. hayatını kaybetti. Olay sonrası Gökçebey ilçesinde bulunan karakola teslim olan baba Güngör K., ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Gökçebey Adliyesine getirildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Güngör K., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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