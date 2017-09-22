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‘Eski Garaj Yeni Proje’nin İhalesine 22 Firma Teklif Verdi

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‘Eski Garaj Yeni Proje’nin İhalesine 22 Firma Teklif Verdi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle hazırlanan ve dünyaca ünlü Türk Mimar Emre Arolat tarafından projesi çizilen, "Eski...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle hazırlanan ve dünyaca ünlü Türk Mimar Emre Arolat tarafından projesi çizilen, "Eski Garaj Yeni Proje'nin ihalesi gerçekleşti. 22 firmanın teklif verdiği ihale, şeffaf belediyecilik anlayışıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'den de canlı olarak yayınlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eski garaj olarak bilinen alana yapılacak olan, içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kent Müzesi, bin tezgahlık pazaryeri, bin 500 kişilik salon, sinema salonu, kütüphane, kültür merkezi ve gençlik merkezini barındıran "Eski Garaj Yeni Proje'nin ihalesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir'in başkanlık ettiği ihaleye 22 firma teklif verdi. İhale, şeffaf belediyecilik anlayışıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'den canlı yayınlandı.

İhale ile ilgili konuşan Başkan Fevzi Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesini yaptıklarını belirterek, "Yapılacak iş hizmet binasının yapımı ve çevre düzenlemesinin ötesinde Manisa'mıza yakışır sosyal yaşam alanları, kapalı pazaryeri, kapalı otoparkların olduğu komplike bir tesis olacak. İnşallah Manisa'mıza yakışır bir tesis yapacağız. Bu ihalemizde 54 firma EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden dosya satın almış olup ihale saati olan 10.00'a kadar 22 firma dosya vermiştir" dedi.

İhalenin başlamasıyla birlikte alınan tekliflerin ardından ihale komisyonu teklif dosyalarını inceledi. Canlı yayın eşliğinde yapılan ihalede dosyalar açılarak tek tek katılımcı firma temsilcilerine okunarak bilgilendirme yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yapılan ihalenin Manisa'ya ve katılımcılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

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