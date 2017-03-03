  • BIST 89.722
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ’Karargah Rahatsız’ Haberine Yorum Yapmadı

» »
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ’Karargah Rahatsız’ Haberine Yorum Yapmadı
Emekli Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "Genelkurmay rahatsız" haberiyle ilgili yorum yapmadı.

Emekli Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "Genelkurmay rahatsız" haberiyle ilgili yorum yapmadı.

Başbuğ, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap fuarına katıldı. Gökkubbe Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile gelen Başbuğ, imza günü düzenledi. Başbuğ'un imza standının önünde uzun kuyruk oluştu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başbuğ, "Isparta'da kitap fuarı ilk kez düzenleniyor. Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. Çünkü kitap önemli. Kitap fuarları bilgi için önem arzediyor. Çok başarılı bir fuar olacağı kesin. İlk gün olmasına rağmen şu anda gördüğümüz tablo, bu kitap fuarının çok başarılı olacağını gösteriyor. Tabii üniversite var. Genç bir kitle var. Isparta'da bunun ilk olması açısından ben de gurur duyuyorum. Çünkü kitap insanların hayatının bir parçası olmalı. Türkiye'de son yıllarda özellikle kitap okuma oranının arttığını görüyoruz. Ben kitap fuarları ve üniversitelerden aldığım davetlere mutlaka katılıyorum. Çünkü kitap fuarında insanlarımızla karşılaşıyoruz. Çok kısa süreli de olsa bir iletişim olanağı oluyor. Bunun için çok önemsiyorum. Gençlerle bir araya geliyoruz" dedi.

Başbuğ, ülke gündemini meşgul eden "Karargah Rahatsız" haberiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Başbuğ, "Gündeme girmeyin. Gündemlere sokmayın şimdi. Burada kitap var. Yorumum yok" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazetecilerin Kura Heyecanı03 Mart 2017 Cuma 17:28
  • Bakan Soylu’dan Üçüz Çocuklarını Aynı Anda Askere Gönderen Anne Ve Babaya Tebrik03 Mart 2017 Cuma 16:58
  • Hani’de ‘Teröre Lanet, Şehide Saygı’ Mitingi03 Mart 2017 Cuma 16:38
  • Özhaseki: "Marmara’da 2030’a Kadar 7.2 Büyüklüğünde Deprem Olacak"03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Ak Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Özer Öztürk Camii Açılışına Katıldı03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Başkent’te Sağanak Yağmur03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Ambulans Uçak 1 Günlük Bebek İçin Havalandı03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • 736 Yabancı Aym’ye Başvurdu03 Mart 2017 Cuma 16:24
  • Edremit’te Muhtarlar İle Hayvanseverler Birbirine Girdi03 Mart 2017 Cuma 16:13
  • Bakan Eroğlu: "Denizli’ye 3 Milyar Tl Tutarında Yatırım Yapıyoruz"03 Mart 2017 Cuma 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti