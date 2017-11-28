Eski Gol Kralı Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da gözaltına alınan eski gol kralı Zafer Biryol, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da gözaltına alınan eski gol kralı Zafer Biryol, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

2003-2004 yıllarında 25 gol atıp gol kralı olarak parlayan eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığının talimatıyla 17 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Biryol, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Biryol, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Başakşehir Spor Kulübünün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmış, itirafçı olarak ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. FETÖ'ye dair önemli bilgiler verdiği iddia edilen İrtegün'ün ifadesinde, aralarında örgüt imamlarının da olduğu çok sayıda ismi savcılığa bildirdiği öne sürülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren ve İrtegün'ün ifadesinde verdiği isimleri araştıran savcılık, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında gözaltı kararı vermişti. Çatkıç, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında son olarak Zafer Biryol hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.