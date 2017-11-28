Eski Gol Kralı Zafer Biryol Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Gol kralı eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gol kralı eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Her haftanın bir günü evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar verilen Biryol'un yurt dışına çıkışı yasaklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bekir İrtegün ve Ömer Çatkıç'ın da şüpheli olduğu FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanması talep edilen eski milli takım oyuncusu ve gol kralı Zafer Biryol'un sorgusu sona erdi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Biryol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, Biryol'un her haftanın bir günü evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar verirken, yurt dışına çıkışını da yasakladı.

Beşiktaş altyapısında futbol hayatına başlayan Zafer Biryol, Beşiktaş'ta profesyonel olmuş, daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giymişti. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Biryol, Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olmuştu. Bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Biryol, burada kendisinden beklenen performansı gösterememiş, 2006 yılında Fenerbahçe'den Bursaspor'a transfer olmuştu. Biryol, 7 kez Türkiye milli futbol takımında forma giyip bir de gol kaydetmiş, futbolculuk kariyerini ise Konya Şekerspor'da noktalamıştı.