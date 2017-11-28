  • BIST 102.068
  • Altın 164,924
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Eski Gol Kralı Zafer Biryol Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

» »
Eski Gol Kralı Zafer Biryol Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Gol kralı eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gol kralı eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Her haftanın bir günü evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar verilen Biryol'un yurt dışına çıkışı yasaklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bekir İrtegün ve Ömer Çatkıç'ın da şüpheli olduğu FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanması talep edilen eski milli takım oyuncusu ve gol kralı Zafer Biryol'un sorgusu sona erdi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Biryol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, Biryol'un her haftanın bir günü evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar verirken, yurt dışına çıkışını da yasakladı.

Beşiktaş altyapısında futbol hayatına başlayan Zafer Biryol, Beşiktaş'ta profesyonel olmuş, daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giymişti. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Biryol, Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olmuştu. Bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Biryol, burada kendisinden beklenen performansı gösterememiş, 2006 yılında Fenerbahçe'den Bursaspor'a transfer olmuştu. Biryol, 7 kez Türkiye milli futbol takımında forma giyip bir de gol kaydetmiş, futbolculuk kariyerini ise Konya Şekerspor'da noktalamıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’da Şüpheli Ölüm28 Kasım 2017 Salı 19:23
  • Elazığ’da Fetö’den 1 Tutuklama28 Kasım 2017 Salı 19:18
  • Milas’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 19:13
  • Eski Gol Kralı Zafer Biryol Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı28 Kasım 2017 Salı 19:13
  • Çanakkale’de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı28 Kasım 2017 Salı 19:08
  • Eski Gol Kralı Zafer Biryol, Tutuklama Talebiyle Sevk Edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki Sorgusunun Ardından Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı.28 Kasım 2017 Salı 18:43
  • Eskişehir’de Görülen Fetö Davasında Ceza Yağdı28 Kasım 2017 Salı 18:33
  • Artvin’de Vakfın Programını Protestoda 10 Kişi Gözaltına Alındı28 Kasım 2017 Salı 18:33
  • Çalınan Televizyonunu Satılırken Buldu28 Kasım 2017 Salı 18:18
  • Malatya’da 253 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi28 Kasım 2017 Salı 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti