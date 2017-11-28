  • BIST 102.068
  • Altın 164,717
  • Dolar 3,9550
  • Euro 4,6997
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Eski Gol Kralı Zafer Biryol, Tutuklama Talebiyle Sevk Edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki Sorgusunun Ardından Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı.

» »
Eski Gol Kralı Zafer Biryol, Tutuklama Talebiyle Sevk Edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki Sorgusunun Ardından Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı.
IHAAW193345-ASA/28-11-2017 - Eski gol kralı Zafer Biryol, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla...

IHAAW193345-ASA/28-11-2017 - Eski gol kralı Zafer Biryol, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28.11.2017 19:33:45 TSI NNNN

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Dalgıçlar Kurtardı28 Kasım 2017 Salı 18:13
  • Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 18:13
  • Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahsa 3 Yıl 9 Ay Hapis28 Kasım 2017 Salı 17:53
  • Fetö Çatı Davası Sanığı Çelik, 861 Kez Bylock’a Girmiş28 Kasım 2017 Salı 17:43
  • Samsun’da Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 17:43
  • Karısını 50 Bıçak Darbesiyle Öldüren Koca ‘Şizofreni’ Çıkınca Ceza Almadı28 Kasım 2017 Salı 17:38
  • Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti28 Kasım 2017 Salı 17:38
  • Tanker İle Tır Çarpıştı: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 17:33
  • Salihli’de Traktör Eve Çarptı28 Kasım 2017 Salı 17:23
  • İniş Takımlarının Açılması Unutulan Uçak Gövdesi Üzerine İniş Yaptı28 Kasım 2017 Salı 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti