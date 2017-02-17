Eski Görev Yerlerinde Buluştular

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni binaya taşınan Halk Eğitimi Müdürlüğü, ziyaretçilerle dolup taşarken, eski müdürlerden Karanfil Bilgin'de hayırlı...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni binaya taşınan Halk Eğitimi Müdürlüğü, ziyaretçilerle dolup taşarken, eski müdürlerden Karanfil Bilgin'de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu Müdürü Bülent Dükancı'da hazır bulundu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, eski dershane binasına taşınırken, kurs sayısı ve çeşidini de artırdı. Hürriyet Ortaokulu Müdürü Karanfil Bilgin ve Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu Müdürü Bülent Dükancı da, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç'ı ziyaret etti. Konuklarına ikramlarda bulunan Müdür Zehra Demirkıran Kılıç, Karanfil Bilgin'in uzun süre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Bülent Dükancı'nında müdür yardımcılığı yaptığını anlattı. Müdür Kılıç, Karanfil Bilgin ve Bülent Dükancı'nın tecrübelerinden yararlandıklarını anlattı. Yeni binayı çok beğendiğini anlatan Karanfil Bilgin'de, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs sayısı ve çeşidinin arttığını yeni yer hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulundu.