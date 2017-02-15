Eski Hal Binası Yıkılıyor

İnegöl Belediyesi, ürün toplama merkezi yapmak üzere Kurşunlu Mahallesi'ndeki 30 yıllık eski hal binasının yıkımına başladı.

İnegöl Belediyesi, ürün toplama merkezi yapmak üzere Kurşunlu Mahallesi'ndeki 30 yıllık eski hal binasının yıkımına başladı.

İnegöl Belediyesi, çilek çalıştayında üreticilerin talepleri doğrultusunda ürün toplama merkezinin yapımı için çalışmalara başladı. Kurşunlu'da eski hal binasının bulunduğu alana yapılması planlanan merkez için çalışmalar eski binanın yıkımıylabaşladı.

30 yıllık metruk hal binasının yıkımını inceleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnşallah 30 küsur yıllık bu mevcut binayı yıkıp yerine mükemmel bir projeyi hayata geçireceğiz. Haziran ayı başında binanın tamamlanmasıyla beraber güzel bir çilek festivaliyle birlikte çilekteki yükselişimizi daha da arttırmak arzusundayız. Çilek çalıştayında çiftçilerin bazı talepleri oldu. Bu talepleri bir bir yerine getirmek durumundayız. İnegöl'ün değerlerini Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir tarafına yansıtmak ve bunu bir ekonomik katma değer haline getirmek istiyoruz. Mobilyada yaptığımızın aynısını tarımda da gerçekleştirmek istiyoruz. Ben emeği geçen, katkısı olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alinur Aktaş, ürün toplama merkezinin 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.