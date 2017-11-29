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Eski Hükümlülere İş-kur’dan Hibe Desteği

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Eski Hükümlülere İş-kur’dan Hibe Desteği
Hakkarili eski hükümlü Abdurrahnman Tatlı, Türkiye İş Kurumunun (İş-Kur) 26 bin 500 TL hibe desteği ile iş sahibi kurdu.

Hakkarili eski hükümlü Abdurrahnman Tatlı, Türkiye İş Kurumunun (İş-Kur) 26 bin 500 TL hibe desteği ile iş sahibi kurdu.

Elmacık köyünde yapılan "Eski Hükümlülere Yönelik Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" projesi açılışına Çalışma ve İş Kurumu Hakkari Şube Müdürü Tuncay Özdemir, iş ve meslek danışmanları Züleyha Çiftçi ve Kerevan Açar, Hakkari Denetimli Serbestlik İl Müdürü İsmail Arslan ve memurlardan İshak Çiftçi katıldı. Eski hükümlülerden Abdurrahman Tatlı, verilen hibe desteği ile kendi köyünde hayvancılıkla uğraşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tatlı, "Cezaevindeyken kara kara düşünürdüm, özgürlüğüme kavuştuktan sonra nasıl iş bulacağım diye. İş-Kur'a iş aramak için gitmiştim, iş ve meslek danışmanımla iş bulmak için görüştüm ve bana İş-Kur'un eski hükümlülere yönelik proje hibe desteği verdiğini söyledi. Hemen girişimcilik kursuna başvuru yaptım, girişimcilik belgesini aldıktan sonra hayvancılık projemi hazırladım. Projem kabul oldu. Kendi işimin patronu oldum. Vatandaşlarını bu şekilde desteklemesinden dolayı devletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çalışma ve İş Kurumu Hakkari Şube Müdürü Tuncay Özdemir ve beraberindekiler de, Tatlı'yı tebrik ederek, yeni işinin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundular.

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