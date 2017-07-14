Eski İkmal Ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gülmez’in Yargılanmasına Devam Edildi

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile ilgili dava açılan eski İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet...

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile ilgili dava açılan eski İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez'in yargılanmasına bugün görülen duruşma ile devam edildi. Gülmez'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davanın görülen duruşmasında Gülmez ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada darbe girişimi gecesi "harp ceridelerini" yazan görevli astsubay Fırat Deniz Yürekli tanık olarak dinlendi. Cerideleri tutması için o günün Erkan Başkanı tarafından emir verildiğini aktaran Yürekli, o gece Garnizon Komutanlığında herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığını, kendisinin göreve çağrıldığı için evinden geldiğini kaydetti.

Duruşmada konuşan eski İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez ise, suçsuz olduğunu ve hayatı boyunca hiçbir terör örgütü yapılanması içinde olmadığını savundu. Gülmez, beraatını ya da tutuksuz yargılanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamı yönünde verdiği mütalaasının ardından mahkeme heyeti Gülmez'in tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 7 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.