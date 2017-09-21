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Eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak Serbest Bırakıldı

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Eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak Serbest Bırakıldı
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu eski İl Emniyet...

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın adli kontrol sistemiyle serbest bırakıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti tanıklardan A.İ, H.S, H.A., ve A.A., dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, tutuklu sanıklardan Sazak'ın, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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