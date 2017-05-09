Eski İl Jandarma Komutanı Fetö’den Tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan tutuklandı. FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Coşkun Doğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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