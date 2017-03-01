Eski İstihbarat Daire Başkanı, 28 Şubatı Anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KİHMED tarafından düzenlenen seminerde Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu tarafından 28 Şubat süreci...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KİHMED tarafından düzenlenen seminerde Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu tarafından 28 Şubat süreci anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği'nin organizasyonu ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi, İHH Kocaeli Şubesi, TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği'nin katılımlarıyla Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu tarafından 28 Şubat süreci anlatıldı. 28 Şubat sürecinde Mamak Askeri Cezaevine kapatılan ve 56 gün cezaevinde kalan Orakoğlu, o günlerde yaşadıklarını ve 28 Şubat sürecinde yaşanan tüm olayları katılımcılarla paylaştı. Bir tanık gözüyle 28 Şubat konferansı, Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferans fuaye alanında 28 Şubatta yayınlanan gazete manşetleri ve bu süreçte hafızalara kazınmış fotoğrafları içeren bir sergi yer aldı. Konferans öncesi 28 Şubat sürecinde yaşanan olayları içeren bir de sinevizyon izlendi. 28 Şubat sürecinin iyi anlaşılması için yaşadıklarımızı milletimizle paylaşıyoruz diyen Emniyet İstihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat sürecinde Türkiye'nin 381 milyar dolar zarara uğratılarak ekonomik olarak diz çöktürüldüğünü ifade etti. Batı Çalışma Grubu ile ilgili elde ettiği bilgileri kendisinin ortaya çıkarttığını ve mahkemelere sunduğunu belirten Orakoğlu, 28 Şubatta yaşananların benzerlerinin 15 Temmuzda da yaşandığını ifade etti. Aynı merkezler tarafından ülkemizde operasyon yapıldığını söyleyen Orakoğlu, Bylock yazılımının FETÖ üyelerinin telefonlarına nasıl yüklendiği hakkında da bilgiler verdi.