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Eski Karısının Dini Nikahlı Kocasını Öldürdü

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Eski Karısının Dini Nikahlı Kocasını Öldürdü
Kahramanmaraş'ta gelen eski karısı ve dini nikahlı eşiyle karşılaşan eski koca, bıçakla dehşet saçtı.

Kahramanmaraş'ta gelen eski karısı ve dini nikahlı eşiyle karşılaşan eski koca, bıçakla dehşet saçtı. Eski karısının dini nikahlı eşini öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi 64. sokak üzerinde meydana geldi. 5 ay önce A.A., dini nikahla evlendiği eşi Osman Özen'le (40) İzmir'e yerleşti. Yaz tatili için Kahramanmaraş'a gelen A.A ile dini nikahlı eşi Osman Özen, 35 LR 644 plakalı otomobille akrabalarını ziyaret için çıktı. Namık Kemal Mahallesi üzerinde eski kocası M.K ile karşılaşan A.A ve Osman Özen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. üzerinde bulunan bıçakla Osman Özen'i 3 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralanan Osman Özen, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan eski koca M.K.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eski Karısının Dini Nikahlı Kocasını Öldürdü

Eski Karısının Dini Nikahlı Kocasını Öldürdü

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