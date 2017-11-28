Eski Kız Arkadaşını Bıçaklayan Şahsa 3 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde geçen Şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski kız arkadaşı olduğu ileri sürülen S.K.'yi çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak yaralayan M.H.'nin(35) Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan M.H., "bıçakla yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.