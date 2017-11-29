Eski Milletvekili Eyüboğlu Toprağa Verildi

Eski İçel Milletvekili Ali Haydar Eyüboğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Eski İçel Milletvekili Ali Haydar Eyüboğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da vefat eden Ali Haydar Eyüboğlu'nun cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'nda törenle defnedildi.

Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, çok sayıda protokol üyesi ve sevenleri katıldı.

Tarsus'ta 1924 yılında doğan Ali Haydar Eyüboğlu, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. Bankacılık ve muhasebe alanlarında çalışan ve çiftçilik yapan Eyüboğlu, 2 dönem Tarsus Belediye Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 1977-1980 yıllarında İçel Milletvekilliği yaptı.

Eyüboğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.