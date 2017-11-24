Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi: "Sağlığım Tehlikede"

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, sağlığının tehlikede olduğunu ve gün geçtikçe daha kötüye gittiğini söyledi.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, sağlığının tehlikede olduğunu ve gün geçtikçe daha kötüye gittiğini söyledi.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kamuoyunda "hapishaneler baskını" olarak bilinen davanın dünkü duruşmasında muayene edilmesi ve MR çektirmesine izin verilmesini talep etti. Kahire Ceza Mahkemesinin Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Danışman Muhammed Sherine Fehmi, "Şu anda bir başka cezaya mahkum oldunuz ve cezaevinin doktorunuza muayene için masraf ödeyeceğinizi bildiren Cezaevleri Hizmet Kanunu'na tabisiniz. Yönetmeliğin 37. maddesine göre, hapishane servisinin gerekli ilaçları tedarik edemediği veya veremediği durumlarda cezaevi dışında bir doktorun önerdiği tedavi uygulanıyorsa, yasayla ilgili prosedürlerin olması gerekir ve sizin için başında kıdemli bir danışmanın olduğu yedi doktordan oluşan bir komisyon var. Neden tıbbi muayeneyi reddediyorsunuz?" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Mursi ise "Ben mahkemenin sağlık muayenesini imzalama kararını uygulamayı reddetmedim, sağlık durumum tehlike altında ve her geçen gün daha da kötüleşiyor. Uzman doktorların gözetiminde masraflarını kendim karşılayacağım bir tıbbi muayene istiyorum. Şu an zaman kaybediyoruz. Göz tedavisine ihtiyacım var, özellikle de kış aylarında, çünkü şu an göremiyorum" diye konuştu.