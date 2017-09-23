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Eski Müslüman Kardeşler Lideri Mehdi Akif Hayatını Kaybetti

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Eski Müslüman Kardeşler Lideri Mehdi Akif Hayatını Kaybetti
Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 2004 ile 2010 tarihleri arasında liderliğini yapan Mehdi Akif, 89 yaşında Kahire'de hayatını kaybetti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 2004 ile 2010 tarihleri arasında liderliğini yapan Mehdi Akif, 89 yaşında Kahire'de hayatını kaybetti. Akif'in geçen yıl kansere yakalandığı belirtildi.

Mısır'ın ilk seçilmiş Başkanı Muhammed Mursi'nin askeri bir darbe ile 2013 tarihinde devrilmesinin ardından Mehdi Akif de tutuklanan yüzlerce Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyelerinden biriydi.

Önce şiddet bağlantılı suçlamalarla ömür boyu hapse mahkum edilen Mehdi Akif temyizin bu kararı bozmasının ardından yeniden yargılanıyordu. Ailesi sağlık sebebiyle salıverilmesi için online kampanya başlatmıştı.

Müslüman Kardeşler'in kurulduğu yıl olan 1928'de doğan Mehdi Akif 1940 yılında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na üye oldu. 1954 yılında Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdunnasır'a düzenlenen suikast girişiminin ardından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na karşı başlatılan bir bastırma harekatı sırasında 1954'ten 1974 tarihine kadar yirmi yıl hapis yattı.

Mübarek'in devlet başkanı olduğu 40 yıl boyunca, 2011 yılında başkanlıktan düşürülünceye kadar onun asıl rakibi Mehdi Akif'ti.

Akif, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Başkanı olduğu 2005 yılında yapılan seçimlerde Mısır Parlamentosunun yüzde 20'sini temsil etme hakkını kazandı.

Müslüman Kardeşler'den doğan Filistin Hamas Teşkilatı, Akif'in ölümünü milletin en önde gelen bir kaybı olarak niteledi.

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