  • BIST 104.405
  • Altın 145,676
  • Dolar 3,4918
  • Euro 4,1816
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Eski Sevgilisi Lider Şahin, İrem Derici'yle İlgili Müjdeyi Verdi

» »
Eski Sevgilisi Lider Şahin, İrem Derici'yle İlgili Müjdeyi Verdi
Yoğun bakımdaki İrem Derici için tüm gün hastanenin bahçesinde bekleyen eski sevgilisi Lider Şahin, "Durumu iyiye gidiyor. Yemek yemeye başladı" dedi.Genç şarkıcı Lider Şahin, babası Selami Şahin'in sahnesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İrem Derici'yle kısa süre önce yollarını ayıran Lider Şahin, eski aşkının durumunu öğrendiğinde İtalya'da tatildeydi. Genç müzisyen İrem'in yoğun bakımda olduğunu öğrenince ilk uçakla İstanbul'a döndü. Ve tüm gün hastanenin bahçesinde İrem'i bekledi.

"YEMEK YEMEYE BAŞLADI"

Lider Şahin eski sevgilisi İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Barselona'daydım duyar duymaz ilk uçakla döndüm. Şu an yoğun bakımda kendisi. Durumu iyiye gidiyor. Yemek yemeye başladı. Ailesi yanında sürekli irtibat halindeyim bilgi alıyorum. İnsanları anlamıyorum.

"NANKÖR İNSAN DEĞİLİM"

İrem'le dört duvar ararsında ne yaşadık kimse bilmiyor. Ben onunla bir yıl acısıyla tatlısıyla her şeyi paylaştım. Nankör insan değilim, hemen kalktım geldim. Hep yanındaydım, yine yanında olacağım.

"HEP ARKADAŞ KALACAĞIZ"
Ben tatildeymişim, İrem komada yatıyormuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. İrem, her şeyden önce benim arkadaşım, biz sevgili olmasak bile biz hep arkadaş kalacağız.

"İREM GÜÇLÜ KADINDIR"

İrem de korkuyor ve artık her şeyin farkında. Bugün İrem yemek yedi. Biraz evvel annesi ile konuştum çok mutlu oldum. İrem güçlü kadındır, bugünleri de atlatıcaktır."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataşehir’de Ayla Çelik Ve Koray Avcı Konser Verdi20 Eylül 2017 Çarşamba 23:58
  • İlk ‘Altın Badem’ Ödülleri İçin Geri Sayım Başladı20 Eylül 2017 Çarşamba 23:38
  • fizy, Tarkan işbirliğiyle atağa geçti kullanım oranını 3’e katladı20 Eylül 2017 Çarşamba 21:00
  • Kaya Çilingiroğlu’ndan Adem Metan’a Samimi Açıklamalar20 Eylül 2017 Çarşamba 14:33
  • GÜNE GÜLEREK UYANACAKSINIZ; MESUT YAR SUNAR BAŞLIYOR!20 Eylül 2017 Çarşamba 12:50
  • “İrem Derici, Anoreksiya Hastalığına Tutulmuş Olabilir”20 Eylül 2017 Çarşamba 12:48
  • Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Fransa’da evlendi20 Eylül 2017 Çarşamba 12:26
  • Huzur Evi Yararına Kermeste Bir Bornoza 30 Bin Tl’lik Arsa20 Eylül 2017 Çarşamba 11:38
  • Ünlü Sanatçı Metin Şentürk Suriye’ye Gitti20 Eylül 2017 Çarşamba 11:23
  • Ataşehir’de Sıla Rüzgarı19 Eylül 2017 Salı 23:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti