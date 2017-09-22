Eski Sevgilisi Lider Şahin, İrem Derici'yle İlgili Müjdeyi Verdi

Yoğun bakımdaki İrem Derici için tüm gün hastanenin bahçesinde bekleyen eski sevgilisi Lider Şahin, "Durumu iyiye gidiyor. Yemek yemeye başladı" dedi.Genç şarkıcı Lider Şahin, babası Selami Şahin'in sahnesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İrem Derici'yle kısa süre önce yollarını ayıran Lider Şahin, eski aşkının durumunu öğrendiğinde İtalya'da tatildeydi. Genç müzisyen İrem'in yoğun bakımda olduğunu öğrenince ilk uçakla İstanbul'a döndü. Ve tüm gün hastanenin bahçesinde İrem'i bekledi.

"YEMEK YEMEYE BAŞLADI"

Lider Şahin eski sevgilisi İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Barselona'daydım duyar duymaz ilk uçakla döndüm. Şu an yoğun bakımda kendisi. Durumu iyiye gidiyor. Yemek yemeye başladı. Ailesi yanında sürekli irtibat halindeyim bilgi alıyorum. İnsanları anlamıyorum.

"NANKÖR İNSAN DEĞİLİM"

İrem'le dört duvar ararsında ne yaşadık kimse bilmiyor. Ben onunla bir yıl acısıyla tatlısıyla her şeyi paylaştım. Nankör insan değilim, hemen kalktım geldim. Hep yanındaydım, yine yanında olacağım.

"HEP ARKADAŞ KALACAĞIZ"

Ben tatildeymişim, İrem komada yatıyormuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. İrem, her şeyden önce benim arkadaşım, biz sevgili olmasak bile biz hep arkadaş kalacağız.

"İREM GÜÇLÜ KADINDIR"

İrem de korkuyor ve artık her şeyin farkında. Bugün İrem yemek yedi. Biraz evvel annesi ile konuştum çok mutlu oldum. İrem güçlü kadındır, bugünleri de atlatıcaktır."