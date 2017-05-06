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Eski Tbmm Başkanı Köksal Toptan Kaza Geçirdi

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Eski Tbmm Başkanı Köksal Toptan Kaza Geçirdi
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, yanında eşi ile birlikte TEM Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, yanında eşi ile birlikte TEM Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Toptan ailesinin sağlık durumu iyi.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce'nin Gümüşova ilçesi rampalarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan İsmet Çınar idaresindeki 06 YTT 68 plakalı aracı ile TEM Otoyolu Gümüşova rampalarına geldiğinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Araç içinde bulunan Eski Meclis Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan kazayı yara almadan kurtarılırken jandarmaya ait araç ile Düzce'de eski Milletvekili Fahri Çakır'a ait otele geldi.

Köksal Toptan burada basın mensuplarına "Yoğun yağmurda demek hızımızda biraz fazlaydı savrulduk. Savrulmanın sonucu bariyerlere çarptık. Bariyerleri test etme imkanı bulmuş olduk bu vesileyle sağlam. 3-4 kez bariyerlere vurduk galiba. Allah'tan arkamızda yakından gelen bir araç yoktu. Ankara'ya devam edeceğiz" dedi.

Bir süre burada dinlenen Toptan ailesi kendisine tahsis edilen başka bir araçla Ankara'ya doğru yola çıktılar.

Eski Tbmm Başkanı Köksal Toptan Kaza Geçirdi

Eski Tbmm Başkanı Köksal Toptan Kaza Geçirdi

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