Eski Tohumlardan ’Gdo’suz Karpuz’

Eskişehir'de 15 yaşından beri karpuz yetiştiren 22 yaşındaki Ali Çiçek, aşısız karpuz satarak doğallığın önüne geçilmesine izin vermiyor.

Eskişehir'de 15 yaşından beri karpuz yetiştiren 22 yaşındaki Ali Çiçek, aşısız karpuz satarak doğallığın önüne geçilmesine izin vermiyor.

Eski zamanlardan kalma tohumlar kullanarak karpuz üretimini gerçekleştiren Çiçek, bu ürünlerin hem insan sağlığı açısından faydalı, hem de daha lezzetli olduğunu söylüyor. Kalp rahatsızlıklarına ve kansere karşı faydasının olduğunu ifade eden Çiçek, "Bunlar eskiden yetişen tohumlar. Bu tohumlara aşı yapılmıyor. Kabak aşısı falan vuramıyorlar bu karpuza. O yüzden daha lezzetli ve daha güzel. Bunlarda hiç bir katkı maddesi kullanılmıyor. Bir de bunların kıraç olan çeşitleri var. Onlarda susuz ortamda yetişiyor ve bu karpuzlardan daha lezzetli oluyor. Diğer karpuzlara göre daha faydalı ve lezzet farkının olduğunu yediğiniz zaman anlarsınız. Kokusu bile bir başka olur. Normallere göre de biraz daha sulu oluyor bunlar. Kalp hastalıklarına iyi geldiği, kanseri önlediği söyleniyor. Doğal ortamda ve hiçbir ilaç, GDO olmadan yetiştiği için tabii ki de faydası daha çok oluyor" dedi