Eski Urla Belediye Başkanı Besim Uyal Defnedildi

Urla'nın eski Belediye Başkanlarından Ahmet Besim Uyal 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Urla'nın eski Belediye Başkanlarından Ahmet Besim Uyal 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1958-1960 yılları arasında Urla Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Besim Uyal Urla'da düzenlenen törenle defnedildi.

Törene Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, eski belediye başkanlarından Bülent Baratalı, M.Selçuk Karaosmanoğlu ve Mustafa Kıpkıp, CHP İlçe Başkanı Bahri Yalaz, CHP İzmir eski il Başkanı Kemal Karataş, CHP İzmir eski il sekreteri Yekta Varnalı, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, geçmiş dönem ve yeni dönem meclis üyeleri, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Ahmet Besim Uyal'ın eşi Sevinç Uyal ve ailesi, dostları ve Urlalılar katıldı.

Urla Belediye Binası önünde yapılan törenin ardından cenaze Urla Çarşı Camii'ne kaldırıldı. Uyal, Urla Çarşı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Urla Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Bazen Besim Amca bazen Başkanım diyerek seslendiği Ahmet Besim Uyal'ı rahmetle anan Başkan Sibel Uyar, " Besim Uyal ve arkadaşlarının her hafta toplandıkları bir grup vardı. Ben o gruba Encümen-i Daniş diyordum. Encümen-i Daniş bir bilim kuruluydu. Orada gerçekten bir bilim sohbeti vardı. Kendisinden çok yararlandığımı düşünüyorum. Sanayiciliğinden, iş adamlığından, siyasetçiliğinden herkes bahsetti ama en önemlisi insanlığıydı. Besim Uyal ile görüşmek için bugüne sözleşmiştik. Sözünü yine tuttu. Bugün hep beraber buradayız. Onu sonsuzluğu uğurlarken Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyorum. Hepimize sabır versin" dedi.

"En çok sevdiği Urla'daydı"

Törende konuşma yapan kızları Günseli Şebnem Berberoğlu ve Ayşegül Ekmekçioğlu: "En çok sevdiği Urla'ydı. En gönül bağı olan şey yine Urla'ydı. Hep sorduğumuzda en güzel yerin Urla olduğunu söylerdi. Babamız gerçek bir Kemalistti. Bizleri çok iyi yetiştirdi. Bizim dostumuz, arkadaşımızdı. Biz gerçek dostumuzu kaybettik" dediler. Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek; "Besim Amca benim iyi ki tanıdım dediğim insanlardan bir tanesi. Hafızasından, duruşundan, şıklığından etkilendiğim biriydi. Çok zarif bir adamdı. Çok severek, sayarak güzel bir dostluk gerçekleştirdik. Urla çok zarif bir abisini, amcasını kaybetti. Ne mutlu ki hepimizin hafızasında güzel izler bıraktı" diye konuştu.

Ahmet Besim Uyal kimdir?

1931'de Urla'da doğdu. Esnaf ve çiftçi bir ailenin oğlu olan Uyal'ın anne ve babası 1924 yılında Urla'ya yerleşen Girit mübadillerinden, " Besim Mustafa" olarak bilinen Mustafa Bey ve Cevher Hanım'dır. Uyal, Urla'da doğmuş olmasına karşın anne ve babasından dolayı iyi derecede Rumca bilmektedir. İlkokulu Urla Şehit Kemal İlkokulu'nda okudu. O yıllarda Urla'da ortaokul olmadığından ileri gelen aileler çocuklarını yatılı olan Buca Ortaokulu'na gönderirdi. Uyal'da 1944 yılında ortaokul eğitimi için bu okula gönderilmiştir. Farklı ticari faaliyetlerde bulunmuş, "Omsan Marka Şehir Tipi Otobüsler" imal ederek sanayiciliğe başlamıştır. Ege Otomotiv Sanayi A.Ş başta olmak üzere dört şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş olan Uyal, ticari faaliyetlerinin dışında at yetiştiriciliği ve çiftçilik yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olan Uyal, 1958-1960 yıllarında meclis seçim kararıyla Urla Belediye Başkanlığı yapmıştır. Yaşayan eski Urla Belediye Başkanı olarak Urla'nın tarihi ile ilgilenen araştırmacıları elindeki belgeler ve hafızasındaki anılarla besleyen Besim Uyal, bu konuda herkese yardım eli uzatmayı kendisine görev bilmiştir.

Sanayiciliğinin yanı sıra yaşadığı tarihi, ileri kuşaklara aktarma merakı ile amatör olarak yazarlık yapmış olan Uyal'ın 1995 basımlı " Gelde Söyleme", 1997 basımlı " Yanlışlar Senfonisi", 2000 basımlı " Urla ve Nostalji" ile 2003 basımlı Nikos Miloris'in eserinden çevrilmiş olan " Bir Zamanlar Urla" bilinen yayınlarıdır.

Uyal, evli ve ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.