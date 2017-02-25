Eski Vekilden Başkan Karael’e Ziyaret

19. Dönem Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz, Van Demirciler, Tornacılar, Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael'e nezaket ziyaretinde bulunarak,...

19. Dönem Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz, Van Demirciler, Tornacılar, Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael'e nezaket ziyaretinde bulunarak, koalisyon dönemlerini birebir yaşayan biri olarak referandumda "evet" diyeceğini söyledi.

Anayasa değişikliğini öngören referandumun olumlu sonuçlanacağına inandıklarını belirten Kaçmaz, "Ben 19. dönem Van milletvekilliğini yaptım. O dönemdeki koalisyonlar ülkemize büyük sıkıntılar yaşattılar. Bu koalisyonları bizzat yaşayan biri olarak referandumda "evet" diyorum ve referandumda yüzde 70'lere varan çoğunlukta "evet" çıkacağına inanıyorum" dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de büyük işler başarıldığını anlatan Kaçmaz, "Elimizi vicdanımıza koyarsak, AK Parti bu ülkeye çağ atlatmıştır. Hem sosyal devlet anlamında hem yatırımlar anlamında hem de sağlık, eğitim anlamlarında yapılan çalışmalar takdire şayandır. Bugünkü ziyaretimizin asıl sebebi, referandum çalışmalarıdır. Sayın başkanımız ve yönetimi bizleri mutlu ettiler. Oylarının rengini de beyaz olarak belirttiler. İnşallah bu, ülkemiz açısından hayırlı sonuçlara sebep olur ve ülkemiz bu sayede çok daha güçlü bir noktaya gelir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'a da değinen Mustafa Kaçmaz, "Bizlere çok büyük acılar yaşattılar. İnşallah bu referandum da bunlara en büyük cevaplarımızdan bir tanesi olacaktır. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin ve hangi ülke hakkımızda ne düşünüyorsa Allah onlara bin katını versin" ifadelerini kullandı.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karael ise, AK Parti hükümetlerinin her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olduğunu belirterek, "Esnaf ve sanatkârlar konusunda duyarlı davranan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet tarihinde devrim niteliğinde sayabileceğimiz basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve sanatkârlarımızın 8 milyar liralık kâr kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu arada Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından esnafımız yaşlandığında esnaf sandığı diyebileceğimiz bir esnaf fonu oluşturuldu. Bu sayede bu esnafımıza bir aylık başlanacak. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ilimize yönelik çalışmalar ve Kapıköy Sınır Kapımızın uluslararası sınır kapısı statüsüne kavuşturulması gibi sevindirici gelişmeler yaşanmıştı. Bunları da sayın vekilimizle değerlendirdik" dedi.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili STK olarak çalışmalarının devam ettiğini belirten Karael, "Esnaf ve sanatkâr olarak bizlere destek veren, kol kanat geren hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın yanında olacağımızı belirtmiştik" diye konuştu.