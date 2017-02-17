Eski Yalova Valisi Nihat Özgöl Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yalova'da 1997-2003 yılları arasında valilik yapan Nihat Özgöl, son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova'da 1997-2003 yılları arasında valilik yapan Nihat Özgöl, son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova'nın 3. valisi olan ve 17 Ağustos Marmara depremi döneminde önemli çalışmalar yapan Nihat Özgöl, 70 yaşında hayatını kaybetti. 2013 yılında görevinden ayrılan Nihat Özgöl, emekli olduktan sonra Yalova'dan ayrılmayarak burada yaşıyordu. Bir müddettir rahatsız olan Özgöl hayatını kaybetti. Özgöl için Yalova Valiliği bahçesinde bir tören düzenledi. Törene eski Yalova valilerinden Dursun Ali Şahin, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Nihat Özgöl döneminde görev yapan vali yardımcıları ve il protokolü katıldı. Dursun Ali Şahin, "Nihat Özgül çok iyi bir bürokrat ve devlet adamıydı. Yalova'ya çok önemli hizmetleri olan Nihat Özgöl'le uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var" diye konuştu.

Edilen duaların ardından polislerden oluşan tören mangasının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Vali Özgöl, sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Özgöl, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi. Taziyeleri oğlu Burak Özgöl ve eşi Ayten Özgöl kabul etti. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Ayten Özgöl'ü ise sevenleri teselli etti.