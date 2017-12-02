Eski Yemen Devlet Başkanı Salih: "Suudi Liderliğindeki Koalisyon İle Yeni Sayfa Açmaya Hazırız"

Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, "Suudi liderliğindeki koalisyon ile yeni sayfa açmaya hazırız" dedi.

Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, "Suudi liderliğindeki koalisyon ile yeni sayfa açmaya hazırız" dedi.

Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, televizyonda yaptığı açıklamada yıllardır çatışma halinde oldukları Suudi liderliğindeki koalisyon güçleri ile konuşmaya hazır olduklarını söyledi. Salih, "Komşu ülkelerdeki kardeşleri, ittifakı saldırılarını durdurmak, havalimanlarını açmak yiyecek yardımına ve yaralıların kurtarılmasına izin vermeye çağırıyorum. Suudi liderliğindeki koalisyon ile yeni sayfa açmaya hazırız. Onlarla olumlu bir şekilde ilgileneceğiz" dedi.