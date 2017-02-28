Eski’den Yatırım Ve Proje Değerlendirme Toplantısı

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, periyodik olarak düzenlediği yatırım ve proje değerlendirme toplantılarına...

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, periyodik olarak düzenlediği yatırım ve proje değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya yönetici, ilçe sorumluları, endeks okuma ve kesme bağlama birimi çalışanları katıldı. ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, toplantıda il ve ilçelerde sürdürülen altyapı yatırımları ve projelerin fiziki gerçekleşme oranlarını değerlendirdi. İçme suyu, kanalizasyon, abone ve kaçak su tüketimi çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, çalışma verimliliğin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi konuşuldu. 2017'deki projelerin değerlendirildiği programda, sahada görülen problemlerin çözümü içinde istişare yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Zorlu geçen kış mevsiminde ESKİ personelinin her zaman hali hazırda ve görevinin başında olmasından dolayı vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale edildi. Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendinin direktifte bulunduğu ve talimat verdiği projelerin hepsini 2016'da hayata geçirdik. Bu yılda Başkanımızın talimat verdiği ve yatırım programına dâhil edilen bölgelerde ilimizin altyapısını baştan aşağı yenileyeceğiz" dedi.