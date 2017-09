Eşkinat, Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezinde Öğrencilere Okul Malzemesi Hediye Etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesinin Aydoğdu Mahallesi'nde faaliyete geçirdiği Sosyal Etkinlik Merkezi'nde...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesinin Aydoğdu Mahallesi'nde faaliyete geçirdiği Sosyal Etkinlik Merkezi'nde öğrencilere kırtasiye ve okul malzemeleri hediye etti.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve dezavantajlı kesim olarak kabul edilen Roman çocuklara yönelik eğitim desteği ve çeşitli kurslar veren Sosyal Etkinlik Merkezi'nde öğrencilerle yakından ilgilenen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çocuklara içinde kırtasiye malzemeleri, resim ve güzel yazı defterleri gibi okul gereçleri hediye etti. Eşkinat, çocuklardan yeni eğitim yılında başarı sözü aldı.

"Fırsat verildiğinde her çocuk aynı potansiyele sahiptir"

Sosyal Etkinlik Merkezi'ne yaz boyunca devam eden öğrencilerin kısa sürede ciddi bir gelişme gösterdiklerini ifade eden Eşkinat, "Çocuklarımız bize, fırsat verildiğinde her çocuğun aynı başarı potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Okullar açıldı. Burada birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar öğrencilerimiz var. Hepsinin önceki senelere göre çok daha başarılı olacaklarına gönülden inanıyorum. Kim olarak doğarsa doğsun, çocuk her zaman çocuktur ve her çocuk aynı ilgi ve değeri görmeyi hak eder. Elimizden geldiğince fırsat uçurumunu buradaki çocuklarımızın lehine kapatmaya çalışıyoruz. Onlar da bizleri gururlandırarak okullarında ve hayatta başarılı olacaklardır. Bütün çocuklarımıza bir kez daha 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Aydoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti"

Çocuklara hediye dağıtımı sırasında Başkan Eşkinat'a Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da eşlik etti. Eşkinat ayrıca Aydoğdu Mahallesi'ne yerleştirilen yeni muhtarlık binasını ziyaret etti, Aydoğdu Mahallesi esnafı ve mahalle sakinleri ile görüşerek mahallenin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.