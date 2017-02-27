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Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Eğitim Faaliyetlerini Sertifika Töreni İle Taçlandırdı

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Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Eğitim Faaliyetlerini Sertifika Töreni İle Taçlandırdı
Eskişehir Anadolu Kültür Derneği eğitim faaliyetlerini dernek binasında kursiyerlere düzenlenen sertifika töreniyle taçlandırdı.

Eskişehir Anadolu Kültür Derneği eğitim faaliyetlerini dernek binasında kursiyerlere düzenlenen sertifika töreniyle taçlandırdı.

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneğinde Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi bağlantılı ve öğretici öğretmenliğini Şeker Aybala'nın gerçekleştirdiği diksiyon eğitiminde, kurs süresini tamamlayan her yaştan kursiyer, dernek binasında yapılan törenle sertifikalarını aldı. Sertifikaların dağıtımından önce bir konuşma yapan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Dil; millet için milli benliğin, milli anıların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi değerlerin, buluşların ortak hazinesidir. Eskişehir Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak Türkçemizin düzgün kullanımına katkıda bulunmak adına, bu kursları dernek binamızda açtık. Bugün her yaştan kursiyerimiz, diksiyon sertifikalarını aldılar. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim misyonumuzu yerine getirdiğimiz için mutluyuz" diye belirtti.

Doğanses, "Eğitim faaliyetlerimiz önümüzdeki günlerde de çeşitli dallarda devam edecektir" diye ifade etti.

Sertifika dağıtım töreni, ikramların ardından sona erdi.

Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Eğitim Faaliyetlerini Sertifika Töreni İle Taçlandırdı

Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Eğitim Faaliyetlerini Sertifika Töreni İle Taçlandırdı

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