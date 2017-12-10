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Eskişehir Basket, Trabzonspor Maçına Minik Taraftarlar Damga Vurdu

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Eskişehir Basket, Trabzonspor Maçına Minik Taraftarlar Damga Vurdu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Eskişehir Basket ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Eskişehirli minik taraftarlar takımlarını...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Eskişehir Basket ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Eskişehirli minik taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan ve Eskişehir Basket'in 90-72 kazandığı maçta, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah Kırmızılı taraftarlar, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden oyuncalara büyük destek verdi. Tribünlerin dolu olduğu mücadeleye karşılaşmayı izlemeye gelen çocuklar damga vurdu. Maçın başından sonuna kadar oturmadan takımlarını destekleyen minikler, tezahüratlara eşlik ederek heyecan içerisinde maçı izledi. Aileleri ile birlikte salona gelen çocuklar, yaptıkları tezahüratlarla maçı izlemeye gelen yetişkinlere adeta taş çıkardı. Ellerindeki atkıları da sallayarak ritim tutan minik taraftarlar, destekledikleri takımın salondan galibiyetle ayrılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

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