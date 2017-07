Eskişehir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birinci yılında Eskişehirliler meydanları boş bırakmıyor.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birinci yılında Eskişehirliler meydanları boş bırakmıyor.

15 Temmuz tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış FETÖ'ye bağlı bir grup terörist tarafından darbe girişiminde bulunulmuştu. O günlerde sokaklara akın ederek tankların önüne yatan Türk Milleti, kalkışmanın yıl dönümünde de Demokrasi Nöbetlerine devam ediyor. Eskişehir'de 15 Temmuz gecesi tutulan nöbet, bu gece de devam ediyor. Binlerce vatandaşın Vilayet Meydanı'nda tuttuğu nöbette, geçen yıl olduğu gibi sadece Türk Bayrakları yer aldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü de yer aldı.

"Gerektiğinde canımızı ortaya koyarak bu planları bozarız"

15 Temmuz tarihinde yaşanılanları bir kez daha anlatan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Türkiye'nin bölünme ve parçalanma tehlikesine karşı vatandaşların gösterdiği kahramanlıktan bahsetti. Demokrasi nöbetini tutmaktan dolayı çok mutlu, onurlu ve huzurlu olduklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Tabii ki 15 Temmuz maalesef ülkemiz için çok sıkıntılı olan bir geceydi. Türkiye içerisinde oynanan oyunları maalesef FETÖ denen hain alçak terör örgütü kullanılarak, ülkemiz bölünmeye ve parçalanmaya çalışılmıştır. Ama milletimiz canını ortaya koyarak, tankların önüne, tüfeklerin önüne çıkıp, canlarını feda ederek ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına engel oldu. O günden bugüne de bu nöbetler vatandaşlarımız tarafından tutulmuştur. Budan sonra da inşallah 15 Temmuzlarda, biliyorsunuz bu milli bir bayram o yüzden bunu asla ve kata unutturmamamız ve unutmamamız gerekiyor. Bu zamana kadar hep ülkemiz üzerine oyunlar oynanmış, etrafımızdaki ateş çemberi birliği bu coğrafyada sürekli planlar yapmakta, ülkemiz üzerine planlar yapmakta. Bu planların bozulması için bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bu 15 Temmuz'da tuttuğumuz bu nöbetler de bu anlamdadır. Her an her zaman plan yapılabilir ama biz meydanlardayız. "Gerektiğinde canımızı ortaya koyarak bu planları bozarız" anlamındadır bu nöbetler. O yüzden biz bu nöbetleri her yıl tutmaya devam edeceğiz. Eğer 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı biz bu ülkede ne bir meydan ne de bir metrekare alan bulabilirdik. O yüzden bu nöbetleri tutmaktan çok mutlu, onurlu ve gururluyuz" dedi.

"Kesinlikle birlik ve beraberlik içerisinde sürekli tetikte olmamız lazım"

15 Temmuz ve vatanı için canını vermiş tüm şehitleri anan Başkan Ünlü, konuşmasını şöyle bitirdi: "Biz şehitlerimize minnettarız. Onlar olmasa bu ülkede yaşamamız, bugün burada bu röportajı verme şansımız yoktu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara hakikatten minnet borçluyuz. Gazilerimize de Allah'tan şifa diliyorum. Onlara mutlu bir ömür temenni ediyorum. Onlara borcumuzu ödememiz mümkün değil. Ama bu millet dimdik ayakta durduğumuz sürece biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece onlara borcumuzu ödeme değil, onların gönlünü yapmış olabiliriz hiç değilse. O yüzden birlik ve beraberliğimizi kişi, hırs, siyasi hırs adına kesinlikle heba etmememiz lazım. Kesinlikle birlik ve beraberlik içerisinde sürekli tetikte olmamız lazım."