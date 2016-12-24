Eskişehir Halkından ‘Milli Seferberlik Yürüyüşü’

Eskişehirli vatandaşlar, vatanın ve milletin bütünlüğü için Milli Seferberlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehirli vatandaşlar, vatanın ve milletin bütünlüğü için Milli Seferberlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Halk, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve dövizler eşliğinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Porsuk Bulvarı Adalar istikametinde toplanan yaklaşık 100 kişi, teröre karşı bir araya geldi. Vatandaşlar, afişler, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve ellerindeki "Hepimiz polisiz, PKK'ya yeteriz" şeklinde yazıların bulunduğu dövizlerle çeşitli sloganlar attı. Ardından yürüyüşe geçen genç-yaşlı topluluk, önde Türk bayrakları ile "Polise, askere uzanan eller kırılır" şeklinde sloganlar atarak, yaklaşık 500 metre ilerledi. Daha sonra duran grup, basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İl Başkanı Furkan Kaplan, Amerika'nın taşeronu olan, Avrupa'nın sahip çıktığı terör örgütlerine karşı vatanı ve milleti savunduklarını söyledi. Kaplan, "Düşmanın karşımızda duracak gücü ve cesareti kalmamış, hain pusularla bize saldırmaktadır. Canlı bombalarla korkak saldırılar yapılmaktadır. Beşiktaş ve Kayseri'de onlarca askerimiz, polisimiz, sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Haberlere her baktığımızda yüreğimiz yanmaktadır. Bu saldırılarla Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen emperyalist devletler, Rus Büyükelçisi'ni de öldürerek, uluslararası bir kriz oluşturmayı amaçlamıştır ancak başaramamıştır. Bu terör eylemleri, milletimizin ve bölge ülkelerinin birliğini pekiştirmiş, dayanışmayı güçlendirmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup, bir süre daha slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.