  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Eskişehir Halkından ‘Milli Seferberlik Yürüyüşü’

» »
Eskişehir Halkından ‘Milli Seferberlik Yürüyüşü’
Eskişehirli vatandaşlar, vatanın ve milletin bütünlüğü için Milli Seferberlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehirli vatandaşlar, vatanın ve milletin bütünlüğü için Milli Seferberlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Halk, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve dövizler eşliğinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Porsuk Bulvarı Adalar istikametinde toplanan yaklaşık 100 kişi, teröre karşı bir araya geldi. Vatandaşlar, afişler, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve ellerindeki "Hepimiz polisiz, PKK'ya yeteriz" şeklinde yazıların bulunduğu dövizlerle çeşitli sloganlar attı. Ardından yürüyüşe geçen genç-yaşlı topluluk, önde Türk bayrakları ile "Polise, askere uzanan eller kırılır" şeklinde sloganlar atarak, yaklaşık 500 metre ilerledi. Daha sonra duran grup, basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İl Başkanı Furkan Kaplan, Amerika'nın taşeronu olan, Avrupa'nın sahip çıktığı terör örgütlerine karşı vatanı ve milleti savunduklarını söyledi. Kaplan, "Düşmanın karşımızda duracak gücü ve cesareti kalmamış, hain pusularla bize saldırmaktadır. Canlı bombalarla korkak saldırılar yapılmaktadır. Beşiktaş ve Kayseri'de onlarca askerimiz, polisimiz, sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Haberlere her baktığımızda yüreğimiz yanmaktadır. Bu saldırılarla Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen emperyalist devletler, Rus Büyükelçisi'ni de öldürerek, uluslararası bir kriz oluşturmayı amaçlamıştır ancak başaramamıştır. Bu terör eylemleri, milletimizin ve bölge ülkelerinin birliğini pekiştirmiş, dayanışmayı güçlendirmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup, bir süre daha slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli Öğrencilerin Ritim Şovu Profesyonellere Taş Çıkarttı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:38
  • Sarıkamış Şehitleri Şenkaya’da Anıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Prof. Dr. Canan Karatay: "70 Yaşımda Bir Kere Dolandırıldım Ama Sizler Her Daim Dolandırılıyorsunuz"24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Karapapak Türkleri İzmir’de Buluştu24 Aralık 2016 Cumartesi 16:19
  • İhh Genel Başkanı Bülent Yıldırım Mardin’de24 Aralık 2016 Cumartesi 15:48
  • Eskişehir Halkından ‘Milli Seferberlik Yürüyüşü’24 Aralık 2016 Cumartesi 15:44
  • 1’inci Türkiye Kupası Fotoğraf Yarışması Ödülleri Büyükçekmece’de Sahiplerini Buldu24 Aralık 2016 Cumartesi 15:38
  • Kayserililer Teröre Karşı Yürüdü24 Aralık 2016 Cumartesi 15:38
  • Ak Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bulut, Son Yolculuğuna Uğurlandı24 Aralık 2016 Cumartesi 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti