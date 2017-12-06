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Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu’da ’Mevlid-i Nebi’ Programı Yoğun İlgi Gördü

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Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu’da ’Mevlid-i Nebi’ Programı Yoğun İlgi Gördü
Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi" programı, geniş bir katılımla Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde...

Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi" programı, geniş bir katılımla Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Gerçekleşen programa, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Odunpazarı Ak Parti İlçe Başkanı Volkan Doğan, Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ESİMDER) Başkanı Avukat Mustafa Özkan, okul müdürleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenlediği "Mevlid-i Nebi" programı, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, öğrencilerin seslendirdiği "Bir Sevgili Geldi" marşı, ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti, "Hubeyd', "II. Abdülhamid" ve "Bilal Habeşi" tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü. "Kalbimiz Hira" şiiri ile devam eden program ilahi korosunun seslendirdiği ilahilerle sona erdi.

Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Okul Müdürü Ali Rıza Çelik, Mevlid-i Nebi programında yaptığı konuşmada, "Peygamber efendimizi anmanın ve anlamanın yanında, hayatımızda oluşturduğu etkiyi aksettiren sıra dışı ve farklı bir program yapmanın gururunu yaşadık. Programda emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilere ve önemli bir günde programı izlemeye gelerek, kendilerine destek olan tüm misafirlere teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

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