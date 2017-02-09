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Eskişehir İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün Avrupa Birliği Projesi Uygulanmaya Başlandı

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Eskişehir İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün Avrupa Birliği Projesi Uygulanmaya Başlandı
Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Avrupa Birliği Bakanlığı 2016 yılı teklif çağrısı döneminde "Mesleki Eğitim Öğrenici...

Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Avrupa Birliği Bakanlığı 2016 yılı teklif çağrısı döneminde "Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Faaliyeti" kapsamında kabul edilen projesinin hibe sözleşmesi İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt tarafından imzalanarak resmen uygulanmaya başladı.

Gıda ve Yem Güvenliği için Haccp Eğitim Modüllerinin AB Standartlarında İncelenmesi isimli proje kapsamında 5 adet ülkeler arası toplantı gerçekleştirilecek. Proje sonucunda HACCP eğitim modülleri oluşturulacak ve takiben gıda denetçileri, gıda işi ile uğraşan tüm paydaş kitleler bu eğitim modüllerini kullanarak HACCP ve gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olarak katılım belgelerine sahip olacak.

Projenin başarısı ve Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile işbirliğini geliştirmek amacıyla Almanya ortağı olan Berlin'de faaliyet gösteren Euro-Cert European Academy isimli Mesleki ve Yetişkin Eğitimi Kurumunun yetkilisi ile ekip arkadaşı web tasarımcı-ICT Uzmanı Jörg Faber, il müdürlüğünü ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu toplantıda proje sitesinin adı www.bestfood-haccp.com olarak belirlendiği anlatılan açıklamada, "Türkçe- İngilizce-Almanca-Slovakça dillerinde hazırlanacak ICT Eğitim Modüllerinin tüm teknik özellikleri belirlenmiş olup, iyi temenni ve dilek ile toplantı sonlandırılmıştır" denildi.

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