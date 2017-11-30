Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge İlçelerde Ki Sağlık Kuruluşlarını Gezdi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; Alpu, Mihalıççık ve Beylikova entegre ilçe hastanelerini ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; Alpu, Mihalıççık ve Beylikova entegre ilçe hastanelerini ziyaret etti.

Ziyarette Müdür Uğur Bilge ilçelerde verilmekte olan sağlık hizmetlerini yerinde görüp hastane idarecilerinden bilgiler aldı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile Aile Sağlığı Merkezleri'ne de ziyarette bulunan Doç. Dr. Uğur Bilge, sağlık personeliyle bir araya gelip çalışanların istek ve önerilerini dinleyerek, hastanelerde karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.