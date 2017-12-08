Eskişehir Merkezli Fetö Operasyonu

Eskişehir merkezli operasyon kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan şüphelilerden 20 kişi adliyeye...

Eskişehir merkezli operasyon kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan şüphelilerden 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturması kapsamında 66 şüphelinin yakalanması için günlerdir 12 ilde süren bir operasyon başlatmıştı. Aralarında muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu 66 şüpheli için 12 ilde toplam 64 kişi gözaltına alınmış, kalan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise tüm hızıyla devam ettiği belirtilmişti. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 20 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sek edildi.